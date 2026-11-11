Sivas'ta işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Türkiye'de ilk 5'te ama kimse bu kadarını beklemiyordu: Dünya kalitesine hayran

Türkiye’de alabalık üretiminde ilk 5 içerisinde yer alan Sivas’ta balık sağımı sürüyor. Özenle sağılan ve birçok işlemden geçen yumurtalar, farklı tesislerde yavruya dönüşerek hem Rusya’da hem de Türkiye pazarında satışa sunuluyor.