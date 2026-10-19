Büşra bebek nerede? Arama çalışmaları 40. gününde
Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Ekim 2026 tarihinde çadırda uyurken kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra bebek için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 40 gündür aralıksız sürüyor. AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin dron ve iz takip köpekleriyle sürdürdüğü çalışmalarda henüz hiçbir ize rastlanamadı.
Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü kırsalında hayvancılıkla uğraşan E.B., 10 Ekim 2026 gecesi saat 22.00 sıralarında yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.
DRON VE KÖPEKLERLE ARANIYOR
Zorlu kırsal arazide AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından iz takip köpekleri ve dronlar desteğiyle günlerdir yürütülen arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen talihsiz bebeğin canlı veya cansız bedenine ulaşılamadı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı adli soruşturmada, çelişkili beyanlarda bulunan ve sürekli ifadelerini değiştiren anne E.B., baba Y.B. ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.