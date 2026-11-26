Tropikal türlerin renk ve görünümleriyle de dikkat çektiğini ifade eden Yiğit, diğer ülkelerde olan balık türlerini Sivas'a getirme şansının artık eskisinden daha fazla olduğunu söyledi. Yiğit, "Balıkların renk pigmentleri, görselleri çok farklı ve en güzel özellikleri hepsinin bir arada yaşayabiliyor olması" ifadelerini kullandı.