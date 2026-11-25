Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve
Hudut KapılarıŞube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde seyir halindeki bir TIR şüphe üzerine durduruldu.
Ekiplerin dorsede yaptığı detaylı aramada, taban kısmına profil demirler kullanılarak oluşturulan
gizli bölmelere saklanmış80 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığıyaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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