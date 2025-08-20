İçişleri Bakanlığı: Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3'üncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir" denildi.