ABD istedi Mısır kabul etti: İsrail en büyük doğal gaz anlaşmasını imzaladı

İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzalandı. Gelişmeyi duyuran İsrail Başbakanı Netanyahu, "Güvenlik ve diğer hayati çıkarlarımızı güvence altına aldıktan sonra anlaşmayı onayladım. Paranın yarısı doğrudan İsrail devlet kasasına aktarılacak." dedi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; anlaşma ABD Başkanı Donald Trump'ın 'arabuluculuğuyla' imzalandı. İsrail'in Mısır üzerinden küresel pazara açılacağı iddia edildi.
Söz konusu anlaşmaya göre, İsrail’in Leviathan doğal gaz sahasından Mısır’a uzun vadeli gaz ihracatını yapılacak.
İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrail, anlaşmayla Mısır üzerinden küresel pazara açılacak.
The Jerusalem Post, sürecin arka planında ABD’nin de aktif rol oynadığını yazdı.
Anlaşma ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısırlı mevkidaşı Sisi ile görüşmesi sonrası imzalandı.
İsrail, Gazze'nin enerji kaynaklarını da "işgal" ediyor
Gazze’yi yasa dışı işgalinde on binlerce masum sivil ve çocuğu öldüren İsrail, Filistin'in deniz sınırlarına giren bölgelerde uluslararası şirketlere verdiği doğal gaz arama ruhsatlarıyla bölgenin kaynaklarını da "işgal" ediyor.
İsrail Enerji Bakanlığı, uluslararası hukuka göre Filistin deniz alanları olarak kabul edilen bölgelerde doğal gaz aramak üzere altı İsrailli ve uluslararası şirkete lisans verdiğini duyurmuştu.
Bu şirketler arasında Eni (İtalyan devlet şirketi), Dana Petroleum (Güney Kore Ulusal Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu) ve Ratio Petroleum (İsrailli bir şirket) bulunuyordu.
Ruhsatlar, İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı'nın Aralık 2022'de başlattığı Dördüncü Açık Deniz Teklif Turu'nun ardından verilmişti.
İsrail'in Gazze kıyılarına bitişik bir deniz alanı olan G Bölgesi için gaz arama ruhsatları verdiği bu bölgenin yüzde 62'si Filistin'in de taraf olduğu 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) hükümleri uyarınca 2019'da Filistin tarafından ilan edilen deniz sınırları içerisinde yer alıyor.
İsrail'in ihale açtığı diğer iki bölgeden H'nin yüzde 73'ü E sahasının da yüzde 5'i Filistin'in ilan ettiği deniz sınırları içerisinde yer alıyor.