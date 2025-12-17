Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail’in yeni silahı soğuk hava

İsrail’in yeni silahı soğuk hava

04:0017/12/2025, Çarşamba
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Filistin.
Filistin.

İki senedir Gazze’ye tonlarca bomba yağdıran ve 70 binden fazla kişiyi katleden terör devleti İsrail, bu kez de olumsuz hava koşularına karşı Filistinlileri savunmasız bırakarak soykırımını sürdürüyor.

Önceki gün devam eden yağışlar nedeniyle yine binlerce çadır sular altında kalırken, Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu. Kritik malzemelerin kıyı şeridine girmesine izin vermeyen İsrail, adeta Filistinlileri dondurucu soğuklar karşısında çıplak bırakıyor. Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisi'ne göre sert hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.



#Gazze
#Filistin
#Soğuk hava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor