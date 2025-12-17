İsrail’in yeni silahı soğuk hava

Önceki gün devam eden yağışlar nedeniyle yine binlerce çadır sular altında kalırken, Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu. Kritik malzemelerin kıyı şeridine girmesine izin vermeyen İsrail, adeta Filistinlileri dondurucu soğuklar karşısında çıplak bırakıyor. Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisi'ne göre sert hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.