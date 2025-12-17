Yeni Şafak
TOKİ Hatay konutları kurası çekildi: Antakya TOKİ konutları bölge belirleme kura sonuçları isim listesi

13:1517/12/2025, Çarşamba
<p>TOKİ Antakya kura sonuçları</p>
TOKİ Antakya kura sonuçları

TOKİ tarafından Hatay’ın Antakya ilçesinde yürütülen konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler için konut belirleme kura çekimi yapıldı. Proje dahilinde inşa edilen toplam 130 konut için başvuru yapan 1.060 hak sahibi arasından kura süreci tamamlanırken, sonuçlarla birlikte bölge belirleme işlemleri de netleşti. TOKİ Hatay Antakya konutlarına ilişkin kura sonuçları ve hak sahibi isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İşte TOKİ Hatay Antakya konutları bölge belirleme kura sonuçları isim listesi.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Hatay ili Antakya ilçesinde inşa edilen toplu konut projesi için konut belirleme kurası, noter huzurunda yapıldı. Kura çekilişi sonucunda hak sahiplerinin daireleri tek tek belirlendi ve sonuçlar ilan edildi. İşte TOKİ Hatay Antakya bölge belirleme kura sonuçları isim listesi.

HATAY ANTAKYA BÖLGE BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

