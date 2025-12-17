HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELER: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçeceği Tarih Açıklandı Mı?

Hurda teşviki yasası ve sıfır araç ÖTV indirimiyle ilgili son durum, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla yakından takip ediliyor. Meclis sürecine ilişkin gelişmeler merak edilirken, “ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?” ve “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor.
ÖTV indirimi ve hurda araç teşviki düzenlemesine ilişkin bekleyiş sürüyor. 17 Aralık 2025 itibarıyla kamuoyunun odağında olan düzenleme kapsamında, ilk kez araç alacak ailelere yönelik devlet destekli yeni modelin ayrıntıları araştırılıyor.
HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ YASASINDA SON DURUM!
Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Düzenlemenin yılsonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ YASASI İLE İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na talebin yüksek olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir…
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.