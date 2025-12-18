Yeni Şafak
MERKEZİ ATAMA KPSS TERCİH ROBOTU EKRANI: Merkezi atama ne zaman, kaç gün sürecek? KPSS 2025/2 branş dağılımı ve kontenjanlar

MERKEZİ ATAMA KPSS TERCİH ROBOTU EKRANI: Merkezi atama ne zaman, kaç gün sürecek? KPSS 2025/2 branş dağılımı ve kontenjanlar

KPSS ile kamuya atanma hayali kuran binlerce aday için kritik süreç başladı. ÖSYM’nin Branş Bazında Sıralamaları güncellemesinin ardından gözler KPSS 2025/2 merkezi atama takvimine çevrildi. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontenjanlar, branş dağılımları ve başvuru şartları netleşti.

Merkezi atama bekleyen KPSS adayları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu ile tercih tarihleri, kadro sayıları ve branşlara göre alımlar belli olurken, adaylar puanlarına göre tercih hazırlıklarına başladı.

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

KPSS tercih robotu 2025/2 açıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. 

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

