MERKEZİ ATAMA KPSS TERCİH ROBOTU EKRANI: Merkezi atama ne zaman, kaç gün sürecek? KPSS 2025/2 branş dağılımı ve kontenjanlar

Merkezi atama bekleyen KPSS adayları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu ile tercih tarihleri, kadro sayıları ve branşlara göre alımlar belli olurken, adaylar puanlarına göre tercih hazırlıklarına başladı.