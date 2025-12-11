Kışın gebelik yaşayanlar nelere dikkat etmeli? Uzmanından anne adaylarına kış enfeksiyonlarına karşı korunma önerileri

"D vitamini takibi yapılabilir"





Kış aylarında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin de D vitamini eksikliği olduğunu dile getiren Opr. Dr. Aydemir, "Güneş ışığından daha az yararlanıldığında hem anne hem de bebeğin kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. Gebeler bu dönemde düzenli D vitamini takibi yaptırmalı ve hekim önerisi doğrultusunda takviye kullanmalıdır. Aynı zamanda ev ortamlarının sıcak olması kadar nem dengesinin korunması da önemlidir, fazla kuru hava hem burun tıkanıklığına hem de uyku kalitesinin bozulmasına yol açabilir. Ortalama yüzde 40-50 nem seviyesinin korunması, odaların düzenli havalandırılması ve mümkünse hava temizleyici cihazlar kullanılması anne adayının daha rahat bir kış dönemi geçirmesine yardımcı olur" şeklinde konuştu.