Hangisi 'gurme'yle eş anlamlıdır? Milyoner'de 200 bin TL'lik soru açıldı! İşte gurme eş anlamlısı

Hangisi 'gurme'yle eş anlamlıdır? Milyoner'de 200 bin TL'lik soru açıldı! İşte gurme eş anlamlısı

22:58 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

Hangisi 'gurme'yle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki yeni bölümünde, 200 bin TL değerindeki 'Gurme eş anlamlısı' sorusu merak uyandırdı. İşte sorunun doğru yanıtı.

SORU: Hangisi 'gurme'yle eş anlamlıdır?

CEVAP: B: Tatbilir

A: Tadımcı

B: Tatbilir

C: Tadar

D: Tatlıcı


Gurme nedir?

Gurme (Fransızca: gourmand), Fransız kökenli bir sıfat olan 'gurman'dan gelir. Gourmet, "lezzeti keşfetmiş, damak tadına sahip kişi" demektir. Ayrıca, "yemesini bilen" anlamına da gelmektedir.


16.Louis zamanına kadar çok ağır yemekler yapılıyordu. 16.Louis zehirlenme davalarından çok korkduğu için o dönemde mutfağa girdi. Kral'ın mutfağa girmesi önemli bir olaydı. Mutfakta artan motivasyon ve rekabet sayesinde mutfak kültürü şekil değiştirmeye başladı. Sülünün, etin, bıldırcının en kalitelisi bulunmaya çalışılıyordu. Böylece, etlerin ve yiyeceklerin pişmesinde bir incelik baş göstermeye başladı. Marine edilmiş etler, baharatlı soslar gibi, ağır soslar yerini daha hafif soslara; kremalı soslar yerini süt ve unun karıştırılarak elde edilen soslar gibi soslara bıraktı; dolayısıyla damak tadı da bununla beraber gelişmeye başladı.


Bu dönemde şaraplardan da bu konuda kullanmaya başlıyorlar. Hangi yemekle hangi şarabın içilmesi gerektiği ile ilgili damak yelpazesi genişlemeye başlıyor. Kıbrıs'tan bile şaraplar getiriliyor. Versay'da özel bir yemekte Kıbrıs'tan gelen hafif tabir edilen "cherry" tarzı şarabın içildiği biliniyor. O dönemde Kıbrıs adası Osmanlı hakimiyetinde idi ve şarabı burada yaşayan Yunanlar yapıyordu.

