Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle açıklanmaya devam ediyor. Giresun etabıyla birlikte bu haftanın TOKİ kura çekimi takvimi tamamlanırken, vatandaşlar şimdi yeni haftada yapılacak kura çekimlerinin ayrıntılarına odaklandı. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı son bilgilere göre Ocak ayının son günleri ile Şubat ayının ilk haftasını kapsayan kura programı netleşti. Bu hafta Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun illerinde kura çekimleri gerçekleştirildi. Özellikle 24 Ocak Cumartesi günü Aydın'da 6 bin 973 konut, 25 Ocak Pazar günü ise Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapıldı ve süreç bu illerle tamamlandı. Peki, TOKİ kura çekimi hangi illerde, hangi tarihlerde yapılacak?