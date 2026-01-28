Yüzyılın Konut Projesi'nde TOKİ kura çekimi süreci aralıksız devam ediyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. Aydın ve Giresun kuralarıyla bu haftanın TOKİ kura takvimi tamamlanırken, gözler yarın başlayacak yeni haftanın kura listesine çevrildi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. Bu haftanın TOKİ kura takvimi, hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı.Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Giresun'da 1676 konut için kura çekimi gerçekleşecek. Bugünün ardından tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek. Yeni haftada hangi ilde TOKİ kurasının çekileceği merak ediliyor.
TOKİ kura takvimi 2026: Bu hafta hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak?
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:
28 Ocak Çarşamba Sinop,
29 Ocak Perşembe Niğde,
30 Ocak Cuma Ordu ve Aksaray'da,
31 Ocak Cumartesi Bartın'da konut için kura çekimi yapılacak.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
