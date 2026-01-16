BİLSEM 2026 TAKVİMİ: BİLSEM ön değerlendirme bitti mi, ne zaman bitecek?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) yerleşmek isteyen öğrencilerin değerlendirme süreci sürüyor. Ön değerlendirme sınavları geçtiğimiz haftalarda başlamış olup, ilkokul 1–3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yapılıyor. Adaylar ve veliler şimdi sınav takvimindeki bir sonraki aşama olan sonuç açıklama tarihlerini araştırıyor.