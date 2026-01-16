Yeni Şafak
BİLSEM 2026 TAKVİMİ: BİLSEM ön değerlendirme bitti mi, ne zaman bitecek?

BİLSEM 2026 TAKVİMİ: BİLSEM ön değerlendirme bitti mi, ne zaman bitecek?

15:1616/01/2026, الجمعة

15:1616/01/2026, الجمعة
BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitecek?
BİLSEM ön değerlendirme ne zaman bitecek?

BİLSEM ön değerlendirme sınavları takvimi, yüz binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB’in yayımladığı kılavuza göre ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için yapılan bilim ve sanat merkezleri tanılama sürecinin ilk aşaması geride kalırken, “sınavlar ne zaman bitecek?” ve “sonuçlar ne zaman açıklanacak?” soruları öne çıktı.

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) yerleşmek isteyen öğrencilerin değerlendirme süreci sürüyor. Ön değerlendirme sınavları geçtiğimiz haftalarda başlamış olup, ilkokul 1–3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yapılıyor. Adaylar ve veliler şimdi sınav takvimindeki bir sonraki aşama olan sonuç açıklama tarihlerini araştırıyor.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

15 Aralık'ta başlayan ön değerlendirme uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

