YKS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: Üniversite sınavı ne zaman, TYT-AYT-YDT YKS başvuru tarihi açıklandı mı?

14:3816/01/2026, Cuma
YKS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
YKS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS 2026 başvuru ve sınav tarihleri adaylar tarafından merakla bekleniyor. Hayalini kurduğun üniversite ve bölüme bir adım daha yaklaşmak isteyen milyonlarca öğrenci, TYT–AYT–YDT sınavları için gözünü ÖSYM’nin takvim duyurusuna çevirdi.

Üniversite hedefi olan öğrenciler için YKS takvimi kritik önem taşıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda yer alacak tarihlere kilitlendi.

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemleri 6 Şubat'ta başlayacak, 2 Mart'ta sona erecek. Toplam 25 gün sürecek.

YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

TYT - AYT - YDT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 20 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 21 Haziran 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

