Meteoroloji’den Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı

14:4027/01/2026, Salı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü çarşamba günü için Elazığ’a kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşlar, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, çatı çökmesi, çığ gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, Elazığ genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ’da çarşamba günü beklenen yağışların güney ilçeler ( Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak) ile 1500 metre üzeri yerlerde kuvvetli (10-20cm) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Ani sel, ulaşımda aksamalar, çatı çökmesi, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

