Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ’da çarşamba günü beklenen yağışların güney ilçeler ( Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak) ile 1500 metre üzeri yerlerde kuvvetli (10-20cm) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Ani sel, ulaşımda aksamalar, çatı çökmesi, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.