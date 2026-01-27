Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenini yayımladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İşte 27 Ocak Kara yolları yol ve trafik durumu bilgileri.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 40-42 ve Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48 ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43. kilometresindeki Çayeli Tüneli'nin Çayeli-Rize yönündeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.