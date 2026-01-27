Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
İki otomobilin çarpıştığı kazada iki yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada iki yaralı

00:5127/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Eski Sanayi Sitesi Kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kırıkkale’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Eski Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 59 ADH 959 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 06 DGR 842 plaka otomobil çarpıştı. Kazada her 2 sürücü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Kırıkkale
#Kaza
#Eski Sanayi Sitesi Kavşağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı