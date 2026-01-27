Yeni Şafak
Kaza sonrası sürücü sırra kadem bastı: Kan izleri gerçeği ortaya çıkardı

00:3227/01/2026, Salı
IHA
Kırıkkale’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü kaçtı.
Kırıkkale’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücü kaçtı.

Kırıkkale’de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Araçtaki kan izlerine rağmen sürücü olduğunu iddia eden kişinin yara izinin bulunmaması ekipleri şüphelendirdi.

Kırıkkale’de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araçtaki kan izlerine rağmen sürücü olduğunu öne süren kişinin yara izinin olmaması polisi ikna etmedi.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Volkswagen marka otomobiliyle seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalı otomobilde bulunan bir yolcu, sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Ancak trafik polisi araç içinde yaptığı incelemede kan izlerine rastladı. Sürücü olduğunu öne süren şahsın vücudunda yara izi olmaması trafik polisini şüphelendirdi. Hastaneye gitmeyi reddetmesi de dikkat çekti. Bunun üzerine ekipler, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığına ilişkin tutanak tuttu. İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın gerçek sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.



#Kırıkkale
#Kaza
#Polis
