Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Diyanet Ramazan ve dini günler takvimi

2026 Ramazan ayı için geri sayım hızlandı. Türkiye’de milyonlarca vatandaş 'Ramazan ne zaman başlıyor?', “ilk oruç hangi gün tutulacak?', 'ilk sahur ne zaman?' sorularına yanıt ararken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimi Ramazan başlangıç tarihini netleştirdi. Ramazan Bayramı tarihleri de belli olurken, gözler şimdi il il yayınlanan 2026 imsakiye saatlerine çevrildi. İşte 2026 Ramazan başlangıcı, ilk oruç tarihi ve bayram takvimi…
2026 Ramazan ayının başlangıcı, ilk sahur ve ilk oruç tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek.
2026 Ramazan başlangıcı hangi gün?
Diyanet’in resmi takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Bu tarih, Türkiye genelinde imsakiye hazırlıkları ve Ramazan planlamaları açısından da belirleyici olacak.
İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?
Ramazan’ın ilk sahuru, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak. Ardından 19 Şubat Perşembe sabahı imsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç tutulacak.
2026 Ramazan bayramı hangi tarihte?
Ramazan Bayramı takvimi de belli oldu. Buna göre:
19 Mart 2026 Perşembe: Arefe
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü
2026 dini günler takviminden öne çıkan tarihler
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi içinde yer alan bazı önemli günler şöyle sıralandı: Miraç Kandili 15 Ocak, Berat Kandili 2 Şubat, Kadir Gecesi 16 Mart. Kurban Bayramı arefesi ise 26 Mayıs 2026 olarak yer aldı.
Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?
Dinimizde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, bugünlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya tahrîmen mekruh, diğer bir kısmında ise tenzîhen mekruhtur.
Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramı’nın birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir. (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]; Müslim, Sıyâm, 138-139 [1137-1138]) Ramazan Bayramı’nın sadece birinci gününde ve Kurban Bayramı’nın dört gününde oruç tutmak yasaktır. (Mevsılî, el-ihtiyâr, 1/125-126) Bu günlerde oruç tutmanın yasak oluşunun nedeni, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmalarıdır. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah (c.c.) için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir. Bundan dolayı, ona “fıtır/iftar bayramı” denilmiştir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu yönüyle bir aylık Ramazan orucunun iftarı olmaktadır. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın (c.c.) ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki bunun en azından edep dışı olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 144 [1141])
Hacıların, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhiccenin 8. “terviye” ve 9. “arefe” günlerinde oruç tutmamaları daha uygun olur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]) Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nâfile oruç tutmuş olmalarından daha hayırlıdır.
Bunların dışındaki bazı günlerde oruç tutmak ise çeşitli sebeplerle mekruh sayılmıştır. Mesela; sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak, Yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh görülmüştür. (Müslim, Sıyâm, 133 [1134])
Şek günü (Şaban ayının sonuna gelip, Şaban’dan mı yoksa Ramazan’dan mı olduğunda şüphe edilen gün) oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan’ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır. (Buhârî, Savm, 14 [1914]; Müslim, Sıyâm, 21 [1082])
İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur. Buna visal orucu (savm-i visal) denir. Hz. Âişe’nin belirttiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) visal orucu tutmalarını yasaklamış; kendisinin bu şekilde oruç tuttuğu hatırlatılınca da “Ben sizin gibi değilim; beni Rabbim yedirir, içirir.” (Müslim, Sıyam, 61 [1105]) diye cevap vermiştir.
2026 Dini Günler Takvimi
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)