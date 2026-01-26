Dolar zayıfladı, bakır fiyatı zirveye yaklaştı: 'Yeni altın' bakır mı olacak? O tarihe kadar yüzde 50 artış bekleniyor

Doların küresel ölçekte değer kaybetmesi, dolar bazlı emtiaları daha cazip hale getirirken bakır fiyatlarını da yukarı çekti. Bakır vadeli işlemleri önceki seansta yüzde 3’e yaklaşan yükselişin ardından pound başına 5,94 dolar civarında dengelendi. Çin’de tatil dönemi öncesi artan fiziki alımlar ve olası ABD gümrük vergileri beklentisi küresel arzı sıkıştırıyor. Bakırda yaşanan yükseliş ile birlikte, 'yeni altın bakır mı olacak?' sorusu gündeme geldi. İşte bakır fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ve beklentiler.
Bakırda yükseliş, zayıflayan doların etkisiyle hız kazandı. Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi, bakır başta olmak üzere altın ve gümüş gibi emtiaları yabancı alıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. Bu görünümle birlikte bakır vadeli işlemleri, önceki seansta kaydedilen yaklaşık yüzde 3’lük artışın ardından pound başına 5,94 dolar seviyelerinde yatay seyretti.
Yatırım talebi Çin’de yükseliyor
Çinli tüccarların, ikincil yeniden satış pazarındaki zorluklara rağmen 1 kilogramlık yatırım sınıfı bakır külçeleri sunması dikkat çekiyor. Diğer yandan Çin’de Ay Yeni Yılı tatili yaklaşırken fiziki alıcıların teslimatlarını öne çekmesi, küresel piyasadaki arzı daha da daraltan bir unsur olarak öne çıkıyor. Rafine metallere yönelik olası ABD gümrük vergileri beklentisi de bu eğilimi güçlendiriyor.
Küresel dönüşüm bakır ihtiyacını artırıyor
Yenilenebilir enerji yatırımları ve yapay zeka uygulamalarının hız kazanması, bakıra olan talebin ana dayanaklarından biri olmaya devam ediyor. Sanayi ve teknoloji alanında kritik rol oynayan bakırın tüketimi artarken, bu artışın gelecek dönemde arz tarafında baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
2040’a kadar talepte yüzde 50 artış bekleniyor
S&P Global’in “Yapay Zeka Çağında Bakır: Elektrikleşmenin Zorlukları” başlıklı raporuna göre küresel elektrik tüketiminin 2040’a kadar neredeyse yüzde 50 yükselmesi bekleniyor.
Aynı dönemde küresel bakır talebinin de yüzde 50 artarak 28 milyon metrik tondan 42 milyon metrik tona çıkacağı öngörülüyor. Raporda bu artışın temelinde ekonomik talep, enerji dönüşümü, yapay zeka ve veri merkezleri ile savunma modernizasyonlarının bulunduğu vurgulanıyor.
Arz açığı riski ve madencilikte maliyet baskısı
Rapora göre, yer üstü risklerinde kalıcı iyileşme ve güçlü yeni yatırımlar devreye girmediği takdirde 2040’a kadar yaklaşık 10 milyon metrik tonluk arz açığı ortaya çıkabilir.
Ortalama bakır cevheri kalitesindeki düşüş de özellikle Güney Amerika gibi büyük üretim bölgelerinde üretimi daha maliyetli ve karmaşık hale getiriyor. Bakır madenlerinde keşiften üretime geçişin ortalama 17 yıl sürmesi; izin süreçleri, çevresel değerlendirmeler ve halkla istişare aşamalarının üretim hızını sınırlayan başlıklar arasında yer alıyor.
Enflasyon ve daha derin madencilik faaliyetleri de maliyetleri artıran faktörler olarak öne çıkıyor.
Fiyatlar tarihi seviyelere yakın
Bakır, geçen yıl temmuz ayında başlayan yükseliş trendini korurken uluslararası piyasalarda libresi 5,96 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Uzmanlara göre arzın beklenen hızda artmaması ve talebin güçlü kalması, bakır fiyatlarında yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.