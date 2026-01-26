Dolar zayıfladı, bakır fiyatı zirveye yaklaştı: 'Yeni altın' bakır mı olacak? O tarihe kadar yüzde 50 artış bekleniyor

Arz açığı riski ve madencilikte maliyet baskısı

Rapora göre, yer üstü risklerinde kalıcı iyileşme ve güçlü yeni yatırımlar devreye girmediği takdirde 2040’a kadar yaklaşık 10 milyon metrik tonluk arz açığı ortaya çıkabilir.





Ortalama bakır cevheri kalitesindeki düşüş de özellikle Güney Amerika gibi büyük üretim bölgelerinde üretimi daha maliyetli ve karmaşık hale getiriyor. Bakır madenlerinde keşiften üretime geçişin ortalama 17 yıl sürmesi; izin süreçleri, çevresel değerlendirmeler ve halkla istişare aşamalarının üretim hızını sınırlayan başlıklar arasında yer alıyor.





Enflasyon ve daha derin madencilik faaliyetleri de maliyetleri artıran faktörler olarak öne çıkıyor.



