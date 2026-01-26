Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 3 bin 635 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 395 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 26 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 9 Şubat'a kadar devam edecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvurusunun nasıl ve nereden yapılacağı, başvuru şartları gibi detaylar belli oldu. İşte, 2026 JSGA personel alımı başvuru ekranı ve şartları haberimizde.
Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır. Peki, Jandarma muvazzaf astsubay temini başvuru ne zaman? Şartlar neler?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 sözleşmeli astsubay ile 40 sözleşmeli subay olmak üzere 3 bin 635 personel istihdam edileceğini duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.
JGM 3635 subay ve astsubay alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3635 subay ve astsubay alımı başvuruları, 26 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 9 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
Adaylar, başvurularını 9 Şubat saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek.
PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM’de ilan edilecek.
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,
Başvuru kılavuzlarında belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
Hamile olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak “2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu” ve “2026 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.