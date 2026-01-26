JANDARMA SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2026| JSGA 3 bin 635 personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı kapsamında binlerce adaya istihdam kapısı açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine toplam 3 bin 635 personel alınacağı duyuruldu.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için gerçekleştirilecek yeni personel alımında sayılar netleşti. Yayımlanan ilana göre 3 bin 395 astsubay ile birlikte Sahil Güvenlik bünyesine sözleşmeli subay ve astsubay alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.
JANDARMA SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM’de ilan edilecek.
Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.