Pasaport harç zammı 2026: 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harç ücretleri

22:2725/01/2026, Pazar
2026 yılında uygulanacak pasaport harç ücretleri netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak öngörülse de Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 seviyesinde belirlendi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte pasaport başvurusu yapacak vatandaşlar için 6 aydan 10 yıla kadar tüm sürelerde güncel ücretler yeniden hesaplandı.

2026 pasaport harç ücretleri, Türkiye’de yeni yıl itibarıyla zamlı şekilde uygulanmaya başladı. Pasaport harçlarında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla bu artış oranı yüzde 18,95’e indirildi. Böylece 2026 pasaport ücretleri tablosu, süre bazında güncellenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı belirlendi

Yeni yılda geçerli olacak vergi ve harç kalemleri için uygulanacak oran, yeniden değerleme oranı yerine yüzde 18,95 olarak tespit edildi. Bu kararın ardından pasaport başvurusu yapmayı planlayanlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni harç ücretlerini merak etmeye başladı.

2026 zamlı pasaport ücretleri (harç tutarları)

Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmasıyla, pasaport harçları süreye göre yeniden düzenlendi. Buna göre yeni ücretler şöyle sıralandı:

6 aya kadar: 2.359 TL’den 2.806 TL’ye

1 yıl: 3.448 TL’den 4.101 TL’ye

2 yıl: 5.631 TL’den 6.698 TL’ye

3 yıl: 8.000 TL’den 9.516 TL’ye

3 yıldan fazla: 11.274 TL’den 13.410 TL’ye yükseldi.

Pasaport başvurusu yapacaklar yeni tutarlara göre işlem yapacak

2026 yılı boyunca pasaport çıkaracak vatandaşlar, harç ödemelerini bu güncel tarifeye göre gerçekleştirecek. Süre uzadıkça ödenecek tutar da artarken, en yüksek harç bedeli 3 yıldan uzun süreli pasaportlarda uygulanacak.

