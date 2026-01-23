Yeni Şafak
KPSS ne zaman yapılacak? 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lise, ön lisans ve lisans sınav tarihleri

20:13 23/01/2026, Cuma

20:1323/01/2026, Cuma
Memur olma hedefiyle KPSS hazırlıklarını sürdüren milyonlarca aday için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM’nin yayımladığı sınav programına göre KPSS lisans ve ön lisans oturumları 6 Eylül 2026’da yapılacak. KPSS lise sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden, belirlenen tarihlerde çevrim içi alınacak.

KPSS 2026 takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği sınav için lisans, ön lisans ve ortaöğretim (lise) düzeyindeki oturumların tarihleri belli oldu. Süreç, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülecek.

KPSS lisans sınav tarihi 2026

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür) oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları ise iki gün halinde uygulanacak. Buna göre Alan Bilgisi 1. gün 12 Eylül 2026, 2. gün 13 Eylül 2026 olarak planlandı. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da ilan edilecek.

KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

Ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturum için başvurular 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

KPSS lise (ortaöğretim) sınav tarihi

Ortaöğretim (lise) düzeyindeki adayların gireceği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026’da yapılacak. Başvuru işlemleri 27 Ağustos 2026 ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. KPSS lise sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi şekilde alınıyor. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve şifreyle ya da e-Devlet ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru ekranında eğitim bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından, sınav ücreti ÖSYM’nin ödeme sayfasından ya da kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla yatırılarak kayıt tamamlanıyor.

