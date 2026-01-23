Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama! MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi duyuruldu mu?

MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama! MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi duyuruldu mu?

09:2823/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Savunma Bakanlığı’nın 1.113 işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekimi sonrası gözler sonuç listesine çevrildi. Asil ve yedek adaylar, MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

MSB bünyesinde istihdam edilecek 1.113 işçi için yapılan kura çekimi tamamlandı. Canlı yayınlanmayan çekilişin ardından adaylar isim listelerinin açıklanmasını bekliyor.

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konu sonuçların ilan edilme zamanı oldu. 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçlarının, kura çekiminin yapıldığı aynı gün içerisinde, akşam saatlerinde veya en geç 24 saat içinde yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek listelerini aşağıdaki resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir:

Sorgulama Adresi: MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar, MSB tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır. Bu sınavlar, adayların mesleki bilgi ve becerilerini, genel kültür düzeylerini ve pozisyonun gerektirdiği diğer yeterlilikleri ölçmek amacıyla yapılacaktır.

Sınavların tarihleri, yerleri ve detayları, sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak yeni bir duyuru ile adaylara bildirilecektir.

#MSB
#sürekli işçi alımı
#MSB işçi alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sinop kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Sinop 947 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?