MSB 1.113 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama! MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı, isim listesi duyuruldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı’nın 1.113 işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekimi sonrası gözler sonuç listesine çevrildi. Asil ve yedek adaylar, MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
MSB bünyesinde istihdam edilecek 1.113 işçi için yapılan kura çekimi tamamlandı. Canlı yayınlanmayan çekilişin ardından adaylar isim listelerinin açıklanmasını bekliyor.
MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konu sonuçların ilan edilme zamanı oldu. 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçlarının, kura çekiminin yapıldığı aynı gün içerisinde, akşam saatlerinde veya en geç 24 saat içinde yayımlanması bekleniyor.
Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek listelerini aşağıdaki resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir:
Sorgulama Adresi: MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar, MSB tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır. Bu sınavlar, adayların mesleki bilgi ve becerilerini, genel kültür düzeylerini ve pozisyonun gerektirdiği diğer yeterlilikleri ölçmek amacıyla yapılacaktır.
Sınavların tarihleri, yerleri ve detayları, sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak yeni bir duyuru ile adaylara bildirilecektir.