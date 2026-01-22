Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oluyor

2026 yılıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ekonomik rahatlama sağlaması nedeniyle yakından takip ediliyor. Geçen yıl her iki bayram için toplamda 8 bin TL alan emekliler, bu yıl yapılacak olası artışa odaklanmış durumda.
Maaş zamlarının ardından gözler ikramiyede
Bu yıl başında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,09 oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 18,6 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığında ise yüzde 18,48’lik artış hayata geçirildi. Bu düzenlemelerin ardından bayram ikramiyelerinde de benzer bir artış yapılması beklentisi güç kazandı.
Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İki farklı senaryo masada
Kulis bilgilerine göre Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyeler için iki rakam üzerinde duruluyor. Buna göre, kişi başı bayram ikramiyesinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Hükümet kaynaklarında 5 bin TL seçeneğinin daha ağırlıklı olduğu ifade ediliyor.
Bütçe dengeleri dikkate alınıyor
Ekonomi yönetimi, olası artışın kamu maliyesine etkisini belirlemek amacıyla kapsamlı bir etki analizi yürütüyor. Çalışmada, farklı artış oranlarının bütçe üzerindeki yükü ayrıntılı şekilde hesaplanıyor. Nihai kararın bu analizlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
2026 ödeme takvimi nasıl olacak?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak; ikinci ikramiyelerin de 18-23 Mayıs aralığında ödenmesi bekleniyor.