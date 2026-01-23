TOKİ Aksaray kura çekilişi ne zaman yapılacak? 500 bin konut Aksaray kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürerken, Aksaray kura çekiliş tarihi için geri sayım sürüyor. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas, Erzincan kuraları çekildi. Sırada yer alan iller merak edilirken, Aksaray'da inşa edilecek 2 bin 353 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.

Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Aksaray için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 2 bin 353 konutun inşa edileceği Aksaray'da başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı.

TOKİ AKSARAY 2 BİN 353 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aksaray'da 2 bin 353 konut inşa edilecek. Aksaray için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. TOKİ Aksaray kurası 30 Ocak'ta Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

Aksaray TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? TOKİ Aksaray kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Aksaray TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

