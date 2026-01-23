Yeni Şafak
TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ İzmir kura çekim tarihi açıklandı mı?

11:3623/01/2026, Cuma
TOKİ’nin Yüzyılın Projesi kapsamında yürüttüğü sosyal konut kura çekilişleri il il devam ederken, İzmir için bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, İzmir’de yapılacak kura çekiminin tarihini merak ediyor.

Sosyal konut hayali kuran İzmirliler, TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesinde yapılacak kura çekimine odaklandı. Diğer illerde başlayan çekilişlerin ardından İzmir kura takvimi araştırılmaya başlandı.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman'da 30 Aralık'ta Şırnak'ta, 31 Aralık'ta ise Hakkari'de yapıldı.

Açıklanan bilgilere göre gelecek takvim şu şekilde:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

TOKİ İZMİR’DE KAÇ KONUT İNŞA EDECEK?

İzmir’de ise 21 bin 20 konut yapılacak.

