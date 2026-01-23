Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? İşte 23 Ocak maç programı

23/01/2026, Cuma
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken, Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Levante ile Elche kozlarını paylaşırken, Almanya Bundesliga’da St.Pauli - Hamburg üç puan için sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 23 Ocak Cuma maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Bugünkü maçlar yine nefes kesecek. Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken, Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Levante ile Elche kozlarını paylaşırken, Almanya Bundesliga’da St.Pauli - Hamburg üç puan için sahaya çıkacak. Ayrıca TFF 2. Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Fransa Ligue 1’de kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? İşte 23 Ocak maç programı.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak?

13:30 Imisli - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:00 Kahramanmaraş İstiklal - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Bi Kanal

14:00 Adanaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

14:00 Elazığspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV

18:00 Neftçi Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Vietnam - Güney Kore AFC U23 Şampiyonasi 3'üncülük Spor Smart

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Adana Demirspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Arminia Bielefeld - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Darmstadt 98 - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

22:00 Auxerre - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:30 St.Pauli - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 Inter - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Levante - Elche İspanya La Liga S Sport Plus

