1 /7 Bugünkü maçlar yine nefes kesecek. Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken, Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Levante ile Elche kozlarını paylaşırken, Almanya Bundesliga’da St.Pauli - Hamburg üç puan için sahaya çıkacak. Ayrıca TFF 2. Lig, Azerbaycan Premier Ligi ve Fransa Ligue 1’de kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? İşte 23 Ocak maç programı.

2 /7 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oyanacak? 13:30 Imisli - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 14:00 Kahramanmaraş İstiklal - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Bi Kanal

3 /7 14:00 Adanaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 14:00 Elazığspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV 18:00 Neftçi Bakü - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

4 /7 18:00 Vietnam - Güney Kore AFC U23 Şampiyonasi 3'üncülük Spor Smart 20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Adana Demirspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

5 /7 20:30 Arminia Bielefeld - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 20:30 Darmstadt 98 - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

6 /7 22:00 Auxerre - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 22:30 St.Pauli - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus