12. Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor. "Gözler, 12. Yargı Paketi’nde yer alacak maddelere çevrildi. Şu sıralar sıklıkla "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu yöneltiliyor. Mahkumlar ve aileleri, yeni yargı paketinin kapsamını araştırıyor. Peki, 12. Yargı paketi maddeleri ne olacak, ne zaman çıkacak, genel af olacak mı? Hangi suçları kapsayacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni yargı paketinin çıkacağı tarihe ilişkin açıklama geldi.
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe görüşmeleri sırasında 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada 12. yargı Paketi'nin şubat ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.
Af gelecek mi?
Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor. Bunun yerine yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik maddeler üzerinde durulması öngörülüyor.
12. Yargı Paketi için teknik destek veriyoruz
Tunç, şiddet faillerini bırakırken, siyasileri içerde tutan 11. Yargı Paketine yönelik eleştirilerle ilgili ise şöyle konuştu: “Yargı Reformu Strateji Belgemiz kapsamında 264 hedef var. Yasal düzenleme gerektiren hususları milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Meclisimizde 11. Yargı Paketi yasalaştı. Suçla mücadele bakımından, toplumsal huzuru bozmaya yönelik eylemlerde caydırıcılığı artırma bakımından önemli düzenlemeler içeriyor. Önceki yargı paketi de yine ceza adaleti ile ilgiliydi. Şimdi 12’ncisinin hazırlıklarını inşallah milletvekillerimiz sürdürüyorlar. Biz de teknik destek veriyoruz. Yargılamaların hızlandırılması ile ilgili önemli çalışmalar devam ediyor" dedi.
KADINA ŞİDDETTE TUTUKLULUK
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin hukukçu kurmayları cezaevlerinde fazlalığa neden olan tutuklu sayısının azaltılmasına odaklandı. Uzun süren yargılanma süreçlerinde tedbiren başvurulan tutukluk durumunun yerine her gün karakola imza vermek şartıyla denetimli serbestlik, yurt dışına çıkış veya seyahat yasağı gibi formüler üzerinde yoğunlaşıldı. Tutukluluğa cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma, uyuşturucu satışı, örgütlü suçlar ve terör suçlarında başvurulacak.
ŞARTLI TAHLİYE FORMÜLÜ
AK Parti, 3 yıllık ‘şartlı tahliye’ ile infaz süresinin dolmasına 3 yıl kalan hükümlülerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formülle infaz rejimine ekleyecek. Şartlı tahliye süresi boyunca karakolu imza verme ya da ayağa elektronik pranga takılması ile ev hapsinde tutulması gibi yöntemlere de başvurulabilecek.
YOLSUZLUK DAVALARI HIZLANACAK
Yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma suçlarında ise tutukluluk sürelerinin kısaltılması için bu türden suçların yargılama süreçlerinde, kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin hızlanması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin delillere hızla ulaşmasının önü açılacak.
Mülkiyet gaspına izin yok
Yalnız kişinin mülkiyet hakkının gasp edilmesi veya mülke el konulmasından kaynaklanan gelir ve hak kayıplara neden olacak türden yetkiler savcılara verilmeyecek. Kesinlik gerektiren deliller olmadan yargılama süreçlerinde tutukluluk bir tedbir olmaktan çıkarılacak.
İnfazın yarısını çekene şartlı tahliye
Hapis cezalarındaki infaz oranının 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezasının yüzde 50’sini çekenlere şartlı tahliye yolunun açılması öngörülüyor.