Papel Elektronik Para'ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve TMSF kayyum olarak atandı.

Papel Elektronik Para kimin, sahibi kim?

Papel Elektronik Para’nın kurcu ve yönetim kurulu başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım’dır.

Seyhan İbrahim Yıldırım kimdir?

Seyhan İbrahim Yıldırım, 1980 doğumlu, Kuzey Kıbrıs kökenli bir hukukçu ve fintech girişimcisidir. İngiltere'de bulunan Orpington College'da İşletme okuduktan sonra, Kingston Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk ve İşletme eğitimi almış ve 2003 yılında Hukuk bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Avukat olduktan sonra kendi hukuk bürosunu kurmuştur.

2006 yılında inşaat, 2009 yılında finans ve 2019 yılında fintech alanlarına yönelmiş; Türkiye'de kurulan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de birçok şirketin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ana nedeni, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edildi.