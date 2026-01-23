FED faiz kararı Ocak 2026 ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi gelir mi? FED faiz kararına dair beklentiler

FED faiz kararı 2026 Ocak gündemi, Türkiye’de Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin adımlarının ardından daha da yakından izleniyor. Altın, dolar, petrol ve kripto para piyasalarında yön arayışı sürerken gözler ABD Merkez Bankası’nın (FED) Ocak toplantısına çevrildi.

FED toplantısı ne zaman?

2026 FOMC toplantı takvimine göre FED Ocak ayı toplantısı 27-28 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED faiz kararı 28 Ocak 2026’da saat 21.00’de açıklanacak.

Ocak 2026 FED faiz beklentisi ne yönde?

ABD’de açıklanan son verilere göre tarım dışı sektörlerde istihdam, geçen yıl aralık ayında 50 bin kişi artarak öngörülerin altında kaldı. Aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e geriledi. Veriler, iş gücü piyasasında kademeli bir soğumanın sürdüğüne işaret ederken işsizliğin gerilemesi, FED’in faiz indirimlerinde acele etmeyebileceği yorumlarını öne çıkardı.

FED faiz indirimi yapacak mı?

Aralık ayına ilişkin yayımlanan tutanaklarda, bazı FED yetkililerinin son faiz indirimi sonrası politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiği, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde indirimin uygun olabileceğini düşündüğü görüldü. Piyasa beklentileri de FED’in nisan ayına kadar faiz indirimi ihtimalinin gündemde olduğunu, yıl genelinde ise toplam iki faiz indirimi öngörüsünün korunduğunu gösterdi.

FED geçen yıl faiz indirimlerine ara vermişti