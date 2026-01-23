TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda bin 620 sosyal konutun inşa edileceği Bartın konut kurası, 31 Ocak tarihinde Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Bartın kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Bartın merkez Hasankadı, Kozcağız, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kumluca, Abdipaşa TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.