Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bartın kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Hasankadı, Kozcağız, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kumluca, Abdipaşa kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

TOKİ Bartın kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Hasankadı, Kozcağız, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kumluca, Abdipaşa kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

17:0323/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 31 Ocak’ta Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda saat 11:00’da Bartın konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Bartın kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Bartın kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda bin 620 sosyal konutun inşa edileceği Bartın konut kurası, 31 Ocak tarihinde Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Bartın kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Bartın merkez Hasankadı, Kozcağız, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kumluca, Abdipaşa TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ Bartın kurasına katılacaklar listesi İÇİN TIKLAYIN

#Bartın
#TOKİ kurası
#Hasankadı
#Kozcağız
#Amasra
#Kurucaşile
#Ulus
#Kumluca
#Abdipaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Hasankadı, Kozcağız, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Kumluca, Abdipaşa kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri