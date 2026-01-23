TOKİ Sivas kura sonuçları: 500 bin sosyal konut Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas kura çekimi bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Sivas genelinde toplam 3 bin 392 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Sivas hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.
TOKİ Sivas kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Sivas'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 3 bin 392 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor. Tüm gözler şimdi TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.
Sivas TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.