ASKERLİK SINIFLANDIRMA NE ZAMAN BELLİ OLUR 2026? SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bedelli askerlik yerleri 2026 duyuruldu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin hangi sınıfa ve birliğe ayrıldığı kesinleşmiş oldu.

Sevk işlemleri ise üç farklı grup halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde başlayacak:



