TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? 500 bin sosyal konutları bitiş tarihi

TOKİ evleri için açıklanan takvim doğrultusunda kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. 500 bin sosyal konutları bitiş tarihi açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 81 ilde 500.000 sosyal konut projesiyle ilgili kura çekilişleri açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ildeki konut sayısının illere göre dağılımını açıkladı. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Bursa'da 13 bin, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut inşa edilecek. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.