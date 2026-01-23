TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? 500 bin sosyal konutları bitiş tarihi

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.

Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.





TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



