Sıfır otomobilde adres değişti: Türkiye'de artık en çok o modeller tercih ediliyor

Sedan liderliği kaybetti, SUV ana akıma geçti

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de gövde tipi tercihlerinin son 7 yılda belirgin biçimde değiştiğini ifade etti. Bozkurt’a göre uzun süre pazarın en güçlü gövde tipi olan sedan, 2018 sonrası dönemde yerini giderek SUV modellere bırakmaya başladı. 2018’de SUV’ların payı yaklaşık yüzde 22 düzeyindeyken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 60’ın üzerine çıktı.





Bozkurt, SUV’ların yükselişinde tüketici tarafında geniş kullanım alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentilerinin etkili olduğunu belirtti. Arz tarafında ise üreticilerin daha yüksek katma değerli SUV modellere yönelmesiyle segmentin büyüdüğünü kaydetti. Ayrıca B-SUV ve C-SUV sınıfında yeni model sayısının artması, SUV’ların daha geniş kitleler için erişilebilir hale gelmesini sağladı.