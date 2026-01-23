Sıfır otomobilde adres değişti: Türkiye'de artık en çok o modeller tercih ediliyor

Türkiye’de otomobil tercihleri hızla SUV modeller lehine değişiyor. ODMD verilerine göre geçen yıl satılan sıfır otomobillerin ilk 10’unda 6 SUV yer alırken, SUV satışları pazarın yüzde 61,9’una ulaştı. Elektrikli ve hibrit seçeneklerin yaygınlaşması, SUV’ların liderliğini güçlendirirken yerli otomobil Togg T10X de satış listesinde üst sıralarda konumlandı.
Türkiye otomobil pazarında SUV modellerin yükselişi dikkat çekiyor. ODMD verilerine göre SUV araçlar geçen yıl yüzde 61,9 payla Türkiye otomobil pazarının en büyük gövde tipi oldu ve 671 bin 819 adet satışa ulaştı. SUV segmenti, hem sıfır otomobil satışlarında hem de tüketici tercihlerinde açık şekilde öne çıkıyor.
İlk 10 satış listesini SUV’lar taşıdı
AA muhabirinin ODMD verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçen yıl en çok satılan sıfır otomobillerin ilk 10’unda 6 SUV model yer aldı. Bu modeller arasında iki tam elektrikli SUV, iki hibrit SUV ve iki benzinli SUV bulunduğu görüldü. Aynı dönemde yerli otomobil markası Togg’un T10X modeli ise 27 bin 583 adetlik satışla yılın en çok tercih edilen otomobilleri arasında 4’üncü sıraya yerleşti.
SUV satışları son yıllarda hız kazandı
SUV modellerin Türkiye otomobil pazarındaki büyümesi sadece son yılla sınırlı değil. 2024’te SUV satışları 556 bin 548 adet seviyesindeyken, 2023’te 497 bin 16 olarak kaydedildi. En sert yükselişin ise 2023’te yaşandığı, SUV satışlarının 2022’ye göre yaklaşık iki katına çıktığı belirtildi. 2022 yılında toplam SUV satışı 249 bin 621 adet olarak gerçekleşmişti.
Sedan liderliği kaybetti, SUV ana akıma geçti
ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de gövde tipi tercihlerinin son 7 yılda belirgin biçimde değiştiğini ifade etti. Bozkurt’a göre uzun süre pazarın en güçlü gövde tipi olan sedan, 2018 sonrası dönemde yerini giderek SUV modellere bırakmaya başladı. 2018’de SUV’ların payı yaklaşık yüzde 22 düzeyindeyken, 2025 itibarıyla bu oran yüzde 60’ın üzerine çıktı.
Bozkurt, SUV’ların yükselişinde tüketici tarafında geniş kullanım alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve konfor beklentilerinin etkili olduğunu belirtti. Arz tarafında ise üreticilerin daha yüksek katma değerli SUV modellere yönelmesiyle segmentin büyüdüğünü kaydetti. Ayrıca B-SUV ve C-SUV sınıfında yeni model sayısının artması, SUV’ların daha geniş kitleler için erişilebilir hale gelmesini sağladı.
Elektrikli ve hibrit SUV etkisi büyüyor
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu da SUV’ların Türkiye otomobil pazarında artık ana gövde tipi olduğunu vurguladı. Koyuncu, 2024’te SUV’ların yaklaşık yüzde 57 payla 556 bin 548 adet satıldığını, 2025’te ise 671 bin 819 satışla bu payın yüzde 62’ye çıktığını aktardı.
Koyuncu’ya göre 2025’te otomobil pazarı yüzde 10,7 büyürken, SUV segmenti aynı dönemde pazar içindeki payını 5 puan artırdı. Elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki hızlı genişlemenin önemli bölümünün SUV gövde tipiyle gerçekleştiği, bu nedenle SUV’ların elektrifikasyon sürecinde de merkezde kaldığı ifade edildi. Yetkili satıcıların da test araç parklarını ve satış-servis eğitimlerini bu dönüşüme uyumlu şekilde güncellediği belirtildi.