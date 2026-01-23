Yeni Şafak
AUZEF bütünleme sınavı tarihleri 2026: AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

21:3423/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
AUZEF bütünleme sınavı tarihleri 2026: AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi 2026 nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme (telafi) sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerini erişime açtı. 31 Ocak-1 Şubat 2026’da yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler, belgelerini AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı bilgileriyle alarak sınav yeri ve oturum detaylarına ulaşabilecek.

AUZEF bütünleme sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yapılan duyuruya göre, 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek telafi sınavlarına girecek adayların sınav giriş belgesi almaları gerekiyor.

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF’in açıklamasında, öğrencilerin sınav giriş belgesine çevrim içi sistem üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Buna göre adaylar, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak belgelerini görüntüleyip indirebiliyor.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

2025-2026 Güz Dönemi AUZEF bütünleme sınavları, 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Sınav takvimine göre uygulama iki gün sürecek.

Bütünleme sınavları kaç oturumdan oluşuyor?

Bütünleme sınavları toplam üç oturum halinde yapılacak. Oturumların iki tanesi 31 Ocak Cumartesi, bir tanesi ise 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

