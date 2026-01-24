ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SON AÇIKLAMALAR: 24-25 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 OCAK

Ankara’da 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde planlı bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde ise arıza kaynaklı kesintiler devam ediyor.

AKYURT’TA HEM ARIZA HEM PLANLI KESİNTİ

Akyurt’ta Ahmetadil ve Kalaba mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi sürüyor. Yetkililer arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

PLANLI KESİNTİ TARİHLERİ

24 Ocak 2026: 09.30 – 13.30

25 Ocak 2026: 09.15 – 15.00

26-27 Ocak 2026: Gün boyu

Kesintiler Gülyazı, Ahmetadil, Atatürk, Afşar, Kozayağı, Kuyucak, Tavşancık, Yeşilöz, Karahöyük ve çevre mahalleleri kapsıyor.