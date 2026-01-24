Yeni Şafak
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SON AÇIKLAMALAR: 24-25 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

11:5024/01/2026, Cumartesi
Ankara’da 24, 25 ve 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan elektrik kesintileri son dakika açıklamalarıyla duyuruldu. Kent genelinde birçok ilçede planlı bakım ve arıza kaynaklı kesintiler uygulanıyor.

Başkentte yaşayan binlerce vatandaş, üç güne yayılan elektrik kesintileri nedeniyle enerji programlarını yeniden düzenliyor. Ankara’nın birçok ilçesinde planlı ve arıza kaynaklı kesintiler uygulanıyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 OCAK

Ankara’da 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde planlı bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde ise arıza kaynaklı kesintiler devam ediyor.

AKYURT’TA HEM ARIZA HEM PLANLI KESİNTİ

Akyurt’ta Ahmetadil ve Kalaba mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi sürüyor. Yetkililer arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

PLANLI KESİNTİ TARİHLERİ

24 Ocak 2026: 09.30 – 13.30

25 Ocak 2026: 09.15 – 15.00

26-27 Ocak 2026: Gün boyu

Kesintiler Gülyazı, Ahmetadil, Atatürk, Afşar, Kozayağı, Kuyucak, Tavşancık, Yeşilöz, Karahöyük ve çevre mahalleleri kapsıyor.

ALTINDAĞ’DA KAPSAM GENİŞ

Altındağ’da Hacettepe, Feridun Çelik, Örnek, Karapürçek, Kavaklı, Tatlar, Önder ve Kale mahallelerinde arıza kaynaklı kesintiler devam ediyor. Kale Mahallesi’nde elektriğin 24 Ocak saat 01.56’da verilmesi planlanıyor.

PLANLI KESİNTİ

25 Ocak 2026: 10.15 – 17.15

26 ve 28 Ocak 2026: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bayrak, Kabaca, Dibekören, Acısu, Boztepe, Akkaya, İncepelit ve çevresi kesintiden etkilenecek.

BEYPAZARI’NDA GÜN BOYU KESİNTİ

Beypazarı’nda 25 Ocak’ta geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacak.

25 Ocak 2026: 10.00 – 17.30

26-27 Ocak 2026: Çarşı merkezi – kısa süreli

28 Ocak 2026: Harman Mahallesi 09.30 – 17.00

Kesintiler Oğuz Topbaşı, Alparslan Türkeş, Demirciler Sitesi, Taşhanlar ve çevresini kapsıyor.

SİNCAN’DA GENİŞ ALAN ETKİLENECEK

Sincan’da çok sayıda mahalle ve köy yolunu kapsayan planlı kesintiler uygulanacak.

24 Ocak 2026: 09.00 – 17.00

25 Ocak 2026: Ayaş Ankara Yolu ve çevresi

26-27-28 Ocak 2026: Dumlupınar, Buhara, Çimşit, Aşık Veysel, İlyakut, Sidre

KESİNTİLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yetkililer, planlı kesintilerin belirtilen saatlerde tamamlanacağını, arıza kaynaklı kesintilerin ise çalışmaların bitmesiyle birlikte kademeli olarak sona ereceğini açıkladı.

