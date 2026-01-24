Yeni Şafak
Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

10:4024/01/2026, السبت
AA
Operasyondan görüntüler paylaşıldı.
Bayğaralar organize suç örgütü, Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandı.

Antalya’da faaliyet gösteren ‘Bayğaralar’ organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.’nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı ‘Bayğaralar’ Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 12’si tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.


