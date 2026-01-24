Aydın’da TOKİ kura heyecanı başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konutun hak sahipleri, 23 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Aydın etabı için kura günü geldi. Binlerce başvurunun yapıldığı kentte asil ve yedek hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek çekilişle netleşecek.
AYDIN TOKİ KURASI NE ZAMAN?
TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.
Çekiliş YouTube ekranı üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.