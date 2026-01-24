MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI: AGS öğretmen atama başvuruları ne kadar, ne zamana kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusuyla MEB AGS başvuru süreci resmen başladı. Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim alacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
Milli Eğitim Akademisinde ilk kez uygulanacak eğitim süreci için öğretmen adayları başvuru aşamasına geçti. MEB AGS puanı esas alınarak yapılacak başvurular, belirlenen branş ve kontenjanlarla sınırlı olacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK, NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru süreci başladı. Başvurular, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamdan 27 Ocak saat 16.00'ya kadar yapılabilecek ve adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak.
AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak,
4. Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya 7528 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak,
5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre başvuru yapılacak öğretmenlik alanına uygun olmak,
7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
8. 2025 yılında yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’ndan (MEB-AGS) başvuru yapacağı alan için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranır.
EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798’le özel eğitim öğretmenliği, 801’le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653’le okul öncesi öğretmenliği oldu. Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.
ASIL VE YEDEK ADAYLAR 30 OCAK’TA AÇIKLANACAK
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak; tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak’ta personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.