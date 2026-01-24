MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI: AGS öğretmen atama başvuruları ne kadar, ne zamana kadar sürecek?

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak,

4. Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya 7528 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak,

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı’na göre başvuru yapılacak öğretmenlik alanına uygun olmak,

7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

8. 2025 yılında yapılan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’ndan (MEB-AGS) başvuru yapacağı alan için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranır.