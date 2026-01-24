TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi sorgulama!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ’nin Aydın’daki kura çekimi ocak ayında yapılacak. 6 bin 973 sosyal konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde Aydın etabı için kura zamanı geldi. Kentte inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahipleri, ocak ayındaki kura çekimiyle netleşecek.
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşecek. Çekiliş YouTube ekranı üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılacak. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorgulamalarını iki farklı platform üzerinden yapabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
-TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
-e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
AYDIN TOKİ KONUT DAĞILIMI
Aydın'a toplam 6 bin 973 TOKİ konutu inşa edilecek. Bu kapsamda Bozdoğan'a 65, Buharkent 40, Çine 300, Didim 400, Efeler'e 2 bin 100, Germencik 300, İncirliova 300, Karacasu 50, Karpuzlu 50, Koçarlı 550, Köşk 75, Kuşadası 800, Kuyucak 100, Nazilli 950, Söke 1000, Sultanhisar 80 ve Yenipazar 63 TOKİ konutu yapılacak.