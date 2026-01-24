TOKİ Aydın kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi sorgulama!

AYDIN TOKİ KONUT DAĞILIMI

Aydın'a toplam 6 bin 973 TOKİ konutu inşa edilecek. Bu kapsamda Bozdoğan'a 65, Buharkent 40, Çine 300, Didim 400, Efeler'e 2 bin 100, Germencik 300, İncirliova 300, Karacasu 50, Karpuzlu 50, Koçarlı 550, Köşk 75, Kuşadası 800, Kuyucak 100, Nazilli 950, Söke 1000, Sultanhisar 80 ve Yenipazar 63 TOKİ konutu yapılacak.