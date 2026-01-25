Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlilerin golünü 17. dakikada Nene atarken, Göztepe'nin golü 24. dakikada Janderson'den geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin golünü 17. dakikada Dorgeles Nene atarken, Göztepe adına skoru belirleyen golü 24. dakikada Janderson kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltirken zirvenin üç puan gerisine düştü. İzmir ekibi 36 puanla 4. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
17' Musaba'nın ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Dorgeles Nene, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.
18' Fenerbahçe gole yaklaştı! Dorgeles Nene'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.
24' Hızlı gelişen atakta Arda Kurtulan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Janderson, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Ederson'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
27' Anthony Musaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dorgeles Nene'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mateusz Lis köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.
60' Anthony Musaba'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Fred'in kafa vuruşunda Mateusz Lis topa hakim olmayı başardı.
65' Jayden Oosterwolde'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından çıktı.