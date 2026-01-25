Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye Göztepe freni: Kadıköy'de kazanan çıkmadı (ÖZET)

Fenerbahçe'ye Göztepe freni: Kadıköy'de kazanan çıkmadı (ÖZET)

21:5925/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düştü. Sarı-lacivertlilerin golünü 17. dakikada Nene atarken, Göztepe'nin golü 24. dakikada Janderson'den geldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile sahasında karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin golünü 17. dakikada Dorgeles Nene atarken, Göztepe adına skoru belirleyen golü 24. dakikada Janderson kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltirken zirvenin üç puan gerisine düştü. İzmir ekibi 36 puanla 4. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
Göztepe:
Lis, Arda Okan, Ogün, Godoi, Taha, Cherni, Miroshi, Efkan, Olaitan, Guilherme, Janderson.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

17' Musaba'nın ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Dorgeles Nene, arka direkten gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

18' Fenerbahçe gole yaklaştı! Dorgeles Nene'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.

24' Hızlı gelişen atakta Arda Kurtulan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Janderson, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Ederson'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

27' Anthony Musaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dorgeles Nene'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Mateusz Lis köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.

İKİNCİ YARI

60' Anthony Musaba'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Fred'in kafa vuruşunda Mateusz Lis topa hakim olmayı başardı.

65' Jayden Oosterwolde'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Anthony Musaba'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından çıktı.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe - Göztepe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum izni 24 haftaya çıkacak mı? Düzenleme ne zaman yasalaşacak?