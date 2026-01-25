Yeni Şafak
TOKİ Osmaniye kura çekiliş tarihi belli oldu mu? 500 bin TOKİ Osmaniye 2 bin 990 konut kura çekimi ne zaman, hangi gün?

13:5525/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Osmaniye kura çekiliş tarihi vatandaşlar tarafından merak edilirken, Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye kura takvimi, başvuru yapanlarca sorgulanıyor. Osmaniye kura çekimi ve TOKİ Osmaniye kura çekilişi için geri sayım başladı. Başvuru yapan binlerce kişi, Osmaniye TOKİ kura çekiliş tarihi başta olmak üzere kura sürecine ilişkin detayları araştırırken, yapılacak çekilişle birlikte hak sahipleri açıklanacak.

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerin kura takvimi netleşti. Osmaniye kura çekimi, TOKİ Osmaniye kura çekilişi ve Osmaniye TOKİ kura çekiliş tarihi ile ilgili tüm detaylar bu kapsamda açıklanmış olup, söz konusu tarihte noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle hak sahipleri belli olacaktır. Bu süreç, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Osmaniye'de planlanan konutlar için başvuran vatandaşlara önemli bir gelişme sunmaktadır.

TOKİ OSMANİYE 2 BİN 990 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Osmaniye kura çekim tarihi henüz duyurulmadı. Kura çekimleri noter huzurunda ve TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

OSMANİYE TOKİ KURA TARİHİ İÇİN TIKLAYIN

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.

TOKİ Osmaniye kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE'DE TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Osmaniye'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

OSMANİYE MERKEZ 1300

BAHÇE 120

DÜZİÇİ 500

HASANBEYLİ 220

KADİRLİ 700

SUMBAS 50

TOPRAKKALE 100

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Osmaniye’de konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci kura çekiminden kısa süre sonra başlayacak. Proje genelinde ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

#TOKİ
#TOKİ kurası
#Osmaniye TOKİ Kura Sonuçları
