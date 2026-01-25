TOKİ kura çekilişi takvimi kapsamında TOKİ Diyarbakır kura çekilişi gündemdeki yerini koruyor. Özellikle TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekim tarihi araştırılırken, 500 bin sosyal konut projesi Diyarbakır TOKİ kura çekilişi için başvuruda bulunan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 12 bin 165 konutun yapılacağı Diyarbakır ve ilçeleri için başvurularını tamamlayanlar, kura çekiminin yapılacağı tarih ve detaylara odaklanmış durumda.
TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Diyarbakır için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
DİYARBAKIR MERKEZ (BAĞLAR,KAYAPINAR) 10000
BİSMİL 300
ÇÜNGÜŞ 47
ÇERMİK 200
ÇINAR 142
DİCLE 100
EĞİL 126
HANİ 300
HAZRO 100
KULP 200
LİCE 150
SİLVAN 500
DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?
500 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Diyarbakır'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Diyarbakır'da fiyatlar şu şekilde:
Diyarbakır'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Diyarbakır'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Diyarbakır'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
DİYARAKIR TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.