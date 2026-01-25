İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2026 AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı

AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi açıklamalarına göre, planlı kesintiler nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu veya belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Silivri gibi Avrupa Yakası ilçeleri öne çıkıyor; Anadolu Yakası'nda da benzer bakım çalışmaları bekleniyor.