İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2026 AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un belirli ilçelerinde bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 25 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve detaylar.
İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyuruyla yanıt buldu. İstanbul genelinde gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak elektrik kesintileri, AYEDAŞ-BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe sorgulanabiliyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü İstanbul’da belirli bölgelerde kesinti yaşanması beklenirken, toplam 6 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. İşte 25 Ocak 2026 AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası elektrik kesintisi detayları.
AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın resmi açıklamalarına göre, planlı kesintiler nedeniyle bazı bölgelerde gün boyu veya belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Silivri gibi Avrupa Yakası ilçeleri öne çıkıyor; Anadolu Yakası'nda da benzer bakım çalışmaları bekleniyor.
İstanbul elektrik kesintileri tam listesi ve mahalle bazlı saatler için AYEDAŞ (www.ayedas.com.tr) ve BEDAŞ (www.bedas.com.tr) web sitelerindeki "Planlı Kesintiler" bölümü, mobil uygulamalar veya ALO 186 hattı üzerinden sorgulanabilir.