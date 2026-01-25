Doğum izni 24 haftaya çıkacak mı? Düzenleme ne zaman yasalaşacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması için hazırlanan düzenlemeyi Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, teklifin önümüzdeki haftalarda önce komisyonda görüşülüp ardından Genel Kurul’a gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Düzenleme yasalaşırsa babalık izni de 10 güne çıkacak.
Türkiye’de doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik yeni düzenlemede süreç hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı teklifin, önümüzdeki haftalarda TBMM’de önce komisyona, ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
Meclis takvimi: teklif ne zaman yasalaşacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni düzenlemesinin komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından yasalaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Göktaş, sürecin Meclis’in işleyişine uygun şekilde ilerleyeceğini belirterek, teklifin kısa süre içinde komisyon gündemine alınmasını, ardından da Genel Kurul’da görüşülmesini beklediklerini ifade etti.
2026 doğum izni kaç hafta olacak?
Teklifin kabul edilmesi halinde, anneler için doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, halihazırda doğum izninde bulunan annelerin de yeni uygulamadan yararlanacağı bildiriliyor.
Doğum öncesi ve sonrası izin dağılımı değişiyor
Yeni sistemde doğum izninin kullanım biçimi de esnetiliyor. Mevcut uygulamada doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak kullanılan izin süresinde, anne adaylarına aktarım hakkı tanınacak. Buna göre isteyenler, doğum öncesi 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına taşıyabilecek. Böylece izin süresi, doğumdan önce 2 hafta ve doğumdan sonra 22 hafta şeklinde kullanılabilecek.
Babalık izni de uzatılacak
Düzenlemenin yasalaşması halinde sadece anneler için değil, babalar için de yeni bir süre artışı gündemde. Teklif doğrultusunda babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılacak.