SGK emekli promosyonu güncel liste: Ocak 2026 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

SGK emekli promosyonu güncel liste: Ocak 2026 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

22:3825/01/2026, Pazar
Ocak 2026’da emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, 2026 emekli promosyonu kampanyalarını güncelleyerek yeni tekliflerini duyurmaya başladı. Emekli promosyonu tutarları maaş aralıklarına göre değişirken; nakit ödeme, fatura talimatı, kart harcaması ve mobil bankacılık şartlarıyla toplam promosyon tutarı bazı bankalarda 30 bin TL bandına yaklaşıyor.

Türkiye’de 2026 emekli promosyonu tutarları, Ocak ayı itibarıyla maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Emekliler için bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazanırken, birçok banka kampanya koşullarını yenileyerek güncel ödeme planlarını paylaştı. Promosyon ödemeleri; emekli maaşı tutarı, 3 yıllık taahhüt ve ek bankacılık ürünlerine bağlı olarak farklılaşıyor.

Akbank 2026 emekli promosyonu

Akbank, emekli maaşını 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren ya da mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunduğunu duyurdu. Banka ayrıca otomatik fatura talimatı, davet kampanyası ve kredi kartı harcamaları gibi ek koşullarla toplam ödül tutarını 30.000 TL’ye kadar çıkaran fırsatlar açıkladı.

Yapı Kredi 2026 emekli promosyonu

Yapı Kredi’de promosyon ödemeleri maaş aralığına göre kademeli ilerliyor.


0–9.999 TL maaş için: 6.250 TL nakit promosyon; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik şartlarının her biri için 2.000 TL; mobil müşteri olunması halinde 3.000 TL ile toplam 15.250 TL.


10.000–14.999 TL maaş için: 10.000 TL nakit promosyon; ek koşullarla birlikte toplam 21.000 TL.

İş Bankası emekli promosyon tutarları

İş Bankası’nda nakit promosyonun yanında Maxipuan desteği de bulunuyor. Kampanya kapsamında:


0–9.999 TL maaş: 6.250 TL nakit + 2 fatura talimatına 1.000 TL Maxipuan + yeni kredi kartı müşterilerine 5.000 TL ve üzeri alışverişte 8.000 TL Maxipuan; toplam 15.250 TL.


10.000–14.999 TL maaş: toplam 19.000 TL.


15.000–19.999 TL maaş: toplam 21.500 TL.


20.000 TL ve üzeri maaş: toplam 24.000 TL.

Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA’da promosyon ödemeleri maaş bandına göre şöyle sıralanıyor:


10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL


10.000–15.000 TL: 10.000 TL


15.000–20.000 TL: 12.500 TL


20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ziraat Bankası promosyon tutarları

Ziraat Bankası’nda 2026 promosyon ödemeleri maaşa göre:


0–9.999,99 TL: 5.000 TL


10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL


15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL


20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank emekli promosyon kampanyası

VakıfBank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak, Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak harcamalarda toplam 18.000 TL’ye kadar ek kazanım fırsatı açıkladı. Kampanyanın 1 Ekim 2025–31 Ocak 2026 döneminde maaşını taşıyan ya da yeni emekli olup ilk maaş bankası VakıfBank olan emeklileri kapsadığı belirtildi.

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank, 3 yıl taahhüt veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Maaş aralıklarına göre:


10.000–14.999,99 TL: 8.000 TL


15.000–19.999,99 TL: 10.000 TL


20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Türkiye Finans emekli promosyonu

Türkiye Finans, toplamda 29.500 TL’ye varan ödeme açıkladı. Maaş taşıma koşuluna ek olarak, emekli yakınlarını davet edenlere kişi başı 250 TL olmak üzere toplam 2.500 TL’ye kadar ek nakit ödül de sunuluyor. Kampanya kapsamında (belirtilen koşullar sağlanırsa):


9.999 TL’ye kadar: 15.500 TL’ye kadar


10.000–14.999 TL: 21.000 TL’ye kadar


15.000–19.999 TL: 24.500 TL’ye kadar


20.000 TL ve üzeri: 29.500 TL’ye kadar

Kampanya bitiş tarihi olarak 31 Ocak 2026 duyuruldu.

ING emekli promosyonu 2026

ING, maaş tutarına göre koşulsuz nakit promosyon ödemelerini:


10.000 TL’ye kadar (hariç): 6.250 TL


10.000–15.000 TL (hariç): 10.000 TL


15.000–20.000 TL (hariç): 12.500 TL


20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

olarak açıkladı. Banka, ek fırsatlarla toplamda 28.000 TL’ye varan promosyon kazanılabileceğini duyurdu. Kampanya tarih aralığı 1–31 Ocak 2026.

DenizBank emekli promosyon kampanyası

DenizBank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunduğunu belirtti. Kampanya; 30 Ekim 2025–31 Mart 2026 tarihleri arasında yeni hesap açan ve 3 yıl maaş taahhüdü veren emeklileri ile taahhüdü kampanya döneminde sona eren mevcut müşterileri kapsıyor. Ek ürün fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında ilgili ürün seçimlerini yapmaları gerektiği ifade edildi.

QNB emekli promosyonu

QNB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB’den alma taahhüdü veren emekliler için 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesi açıkladı. Kampanya döneminin 8 Ekim 2025–31 Ocak 2026 olduğu bildirildi.

