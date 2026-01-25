SGK emekli promosyonu güncel liste: Ocak 2026 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Akbank 2026 emekli promosyonu

Akbank, emekli maaşını 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren ya da mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunduğunu duyurdu. Banka ayrıca otomatik fatura talimatı, davet kampanyası ve kredi kartı harcamaları gibi ek koşullarla toplam ödül tutarını 30.000 TL’ye kadar çıkaran fırsatlar açıkladı.